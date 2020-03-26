Skoda рассказала, как обезопасить водителей и пассажиров в пандемию коронавируса
Крупнейший чешский производитель автомобилей Skoda поделился правилами безопасности во время пандемии коронавируса. Компания посоветовала следовать им, чтобы защитить водителей и пассажиров. Об этом сообщило ИА Nation News.
Главный врач штаб-квартиры Skoda порекомендовал отказываться от попутчиков, а до и после поездки на автомобиле полностью дезинфицировать и проветривать салон.
Сотрудникам такси и пользователям проката машин нужно следить за чистотой подлокотников, рычагов и кнопок регулирования сидений, дверных рамок, внешних ручек дверей и багажника.
Дезинфекцию против коронавируса следует проводить средством с 70-процентным содержанием спирта.
Важно помнить, что перекись водорода может испортить материал, а средства на основе аммония — сенсорные дисплеи.