Skoda рассказала, как обезопасить водителей и пассажиров в пандемию коронавируса

Главный врач штаб-квартиры Skoda порекомендовал отказываться от попутчиков, а до и после поездки на автомобиле полностью дезинфицировать и проветривать салон.

Сотрудникам такси и пользователям проката машин нужно следить за чистотой подлокотников, рычагов и кнопок регулирования сидений, дверных рамок, внешних ручек дверей и багажника.

Дезинфекцию против коронавируса следует проводить средством с 70-процентным содержанием спирта.

Важно помнить, что перекись водорода может испортить материал, а средства на основе аммония — сенсорные дисплеи.