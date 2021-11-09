Skoda рассказала, как будет выглядеть новый седан Slavia
Стало известно, что новый седан Skoda Slavia базируется на модульной платформе концерна Volkswagen Group MQB-A0-IN
Чешская компания Skoda презентует новый седан Slavia. Сделать это обещали до конца ноября 2021 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-релиз компании.
Модель базируется на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group MQB-A0-IN. Платформа адаптирована под рынок Индии.
На автомобиле установят решетку радиатора шестиугольной формы, узкие фары со светодиодными дневными ходовыми огнями. Также на машине установят эмблему с надписью Skoda на передних крыльях.
Пока продавать автомобиль будут в Индии, но в перспективе седан планируют выпустить на мировой рынок.