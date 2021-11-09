Skoda рассказала, как будет выглядеть новый седан Slavia

Чешская компания Skoda презентует новый седан Slavia. Сделать это обещали до конца ноября 2021 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Модель базируется на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group MQB-A0-IN. Платформа адаптирована под рынок Индии.

На автомобиле установят решетку радиатора шестиугольной формы, узкие фары со светодиодными дневными ходовыми огнями. Также на машине установят эмблему с надписью Skoda на передних крыльях.

Пока продавать автомобиль будут в Индии, но в перспективе седан планируют выпустить на мировой рынок.