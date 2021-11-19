Skoda презентовала новый автомобиль

Чешская компания Skoda представила новый седан Slavia. Продавать автомобиль будут в Индии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.

За основу для автомобиля была взята локальная версия модульной платформы концерна Volkswagen Group MQB-A0-IN. Автомобиль разработан специально для индийских условий. При этом в производстве задействовано 95% деталей от местных поставщиков.

В машине установлен 1,0-литровый бензиновый двигатель. Его мощность составляет 115 лошадиных сил. Кроме того, разработана версия с 1,5-литровым мотором.