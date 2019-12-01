Skodа показала новый Rapid

«Особую харизматичность новому RAPID придают резко очерченные фары стреловидной формы. Кристаллический дизайн фар со встроенными светодиодами напоминает о традициях производства знаменитого богемского хрусталя», — говорится в сообщении сайта Skoda.

Журнал «За рулем» ранее сообщил, что российская премьера Rapid состоится в конце 2019 года. Машину будут производить в Калуге на заводе Volkswagen. Сейчас Rapid продается в двух вариантах — с 1,6-литровым мотором и с механической или автоматической КПП и с 1,4-литровым двигателем с роботизированной КПП.