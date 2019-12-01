Skodа показала новый Rapid
Компания Skoda опубликовала изображения обновленного Rapid. Машина получила несколько ярких деталей экстерьера. При этом дизайнеры сохранили узнаваемую форму кузова.
«Особую харизматичность новому RAPID придают резко очерченные фары стреловидной формы. Кристаллический дизайн фар со встроенными светодиодами напоминает о традициях производства знаменитого богемского хрусталя», — говорится в сообщении сайта Skoda.
Журнал «За рулем» ранее сообщил, что российская премьера Rapid состоится в конце 2019 года. Машину будут производить в Калуге на заводе Volkswagen. Сейчас Rapid продается в двух вариантах — с 1,6-литровым мотором и с механической или автоматической КПП и с 1,4-литровым двигателем с роботизированной КПП.