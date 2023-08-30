Транспорт 30 августа 2023, 10:13 Skoda показала интерьер новых Kodiaq и Superb Рычаг трансмиссии в новых Skoda Kodiaq и Superb перенесли на рулевую колонку Unsplash

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В преддверии сентябрьского публичного показа Kodiaq и Superb нового поколения компания Skoda решила рассекретить интерьер автомобилей. Информация появилась на официальном сайте производителя.

Superb и Kodiaq оснастили отдельно стоящим дисплеем медиасистемы на центральной консоли диаметром 13 дюймов.

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Рычаг управления трансмиссией DSG переместили на рулевую колонку. Благодаря этому получилось обеспечить больше пространства для пассажиров.

Функции управления климат-контролем, громкостью аудиосистемы, направлением обдува, масштабированием карты и другие возможности вывели на блок из трех поворотных переключателей с дисплеями. Функционал центрального переключателя водитель сможет настраивать через главное меню.

Кроме того, для Kodiaq и Superb нового поколения доступны кресла с функцией массажа.