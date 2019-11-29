Skoda поделилась изображением новой модели Rapid
Чешский автомобилестроитель Skoda показал изображения новой модели Rapid, которая получила много общего с лифтбеком Superb. Об этом сообщил портал «Авто Юга.ру».
Обращает на себя внимание передняя часть новинки. Она стала более массивной. Также отмечаются острые линии капота и бампера, выполненные в стиле корпоративного дизайна компании а-ля богемский хрусталь.
По данным издания, новый Rapid получил много общего с флагманом бренда Superb. В частности, речь идет о кристаллических острых задних фонарях и надписи названия марки на крыше багажника. Это главная фишка нового модельного ряда Skoda.