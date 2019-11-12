Skoda Octavia четвертого поколения показали в Праге
Чешский автомобилестроитель Skoda презентовал на специальном мероприятии в Праге новую модель Octavia, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным издания, новинку будут выпускать в двух вариантах — универсал и лифтбек. Модель оснащена новой радиаторной решеткой, длинным капотом, 19-дюймовыми легкосплавными дисками и светодиодной оптикой. Также авто получило 10,25-дюймовую электронную приборную панель, сенсорное управление панорамной крышей и информационно-развлекательную систему.
Уточняется, что продажи Skoda Octavia четвертого поколения на европейском рынке стартуют в начале следующего года.