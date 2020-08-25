Скидка на проезд появится для жителей Петербурга

При оплате проезда бесконтактной картой «Мир» поездка будет дешевле на 14 рублей, а в случае оплаты Единой картой петербуржца проезд будет дешевле на 19 рублей. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».

За первую половину 2020 года в Петербурге провели более 78 миллионов межбанковских операций по карте «Мир».