Скидка на проезд появится для жителей Петербурга
Держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка, а также владельцы Единой карты петербуржца смогут ездить в метро до конца 2020 года с существенной скидкой. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
При оплате проезда бесконтактной картой «Мир» поездка будет дешевле на 14 рублей, а в случае оплаты Единой картой петербуржца проезд будет дешевле на 19 рублей. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».
За первую половину 2020 года в Петербурге провели более 78 миллионов межбанковских операций по карте «Мир».