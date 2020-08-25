facebook_pixel
    25 августа 2020, 16:50

    Скидка на проезд появится для жителей Петербурга

    Анастасия Кременчугская

    Держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка, а также владельцы Единой карты петербуржца смогут ездить в метро до конца 2020 года с существенной скидкой. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

    При оплате проезда бесконтактной картой «Мир» поездка будет дешевле на 14 рублей, а в случае оплаты Единой картой петербуржца проезд будет дешевле на 19 рублей. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».

    За первую половину 2020 года в Петербурге провели более 78 миллионов межбанковских операций по карте «Мир».

    Новости SMI.FM