Жителям Санкт-Петербурга напомнили о скидке на проезд в метро

Держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка, а также владельцы Единой карты петербуржца могут ездить в метро до конца 2020 года с существенной скидкой. Льгота действует с 1 января этого года.

При оплате проезда бесконтактной картой «Мир» поездка будет дешевле на 14 рублей, а в случае оплаты Единой картой петербуржца проезд будет дешевле на 19 рублей. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу платежной системы.

За первую половину 2020 года в Петербурге провели более 78 миллионов межбанковских операций по карте «Мир».