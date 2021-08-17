Эксперты рассказали, как открытие новых станций метро в Петербурге скажется на стоимости жилья

В Санкт-Петербурге построят 12 новых станций метро. Эксперт рынка недвижимости Илья Паршиков рассказал, как расширение метрополитена скажется на стоимости недвижимости. Об этом сообщили «Невские новости».

Новые станции появятся на оранжевой, коричневой, зеленой и фиолетовой ветках. На оранжевой ветке откроются «Театральная», «Горный институт» и «Кудрово», на коричневой — «Казаковская», «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная», на зеленой — «Яхтенная» и «Планерная», на фиолетовой — «Шуваловский проспект».

Паршиков отметил, что вместе с появлением новых станций стоимость жилья подорожает. По его мнению, она подрастет на 10–15% в зависимости от класса дома.

Президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский отметил, что метро влияет на доступность жилья. Новые станции помогут сделать некоторые районы более востребованными.

«Это не Невский проспект, та же „Боровая“, „Театральная“ — это так называемый удаленный Невский. Он почему и назывался Петербург Достоевского: во многих дома-колодцы, там, как правило, была доходная недвижимость. <…> Для бизнеса этот район немного особняком стоял. Метро, конечно, оживит его. Это придаст огромный новый импульс, туда сразу пойдут деньги, инвесторы», — рассказал эксперт.