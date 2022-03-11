«Ситимобил» решил прекратить свою деятельность

Сервис такси «Ситимобил» объявил, что прекратит свою деятельность. Обязательства перед сотрудниками и партнерами компания пообещала выполнить в полном объеме.

Решение приняли акционеры сервиса, сообщило РИА «Новости». Чем именно оно обусловлено, не уточняется.

«Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», — процитировал РБК заявление «Ситимобил».

На работу каршеринга «Ситидрайв» прекращение деятельности сервиса не повлияет.