«Ситимобил» решил прекратить свою деятельность
Компания «Ситимобил» заявила о прекращении деятельности
Сервис такси «Ситимобил» объявил, что прекратит свою деятельность. Обязательства перед сотрудниками и партнерами компания пообещала выполнить в полном объеме.
Решение приняли акционеры сервиса, сообщило РИА «Новости». Чем именно оно обусловлено, не уточняется.
«Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», — процитировал РБК заявление «Ситимобил».
На работу каршеринга «Ситидрайв» прекращение деятельности сервиса не повлияет.