«Ситимобил» объявил о прекращении деятельности в России с 15 апреля

Агрегатор «Ситимобил» завершит свою работу 15 апреля. До этого момента сервис будет работать в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Сервис городской мобильности „Ситимобил“ завершит работу 15 апреля. До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении „Ситистарт“», — сказано в официальном сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

Представители компании отметили, что полностью выполнят все обязательства перед сотрудниками и партнерами. Акционеры «Ситимобила» 11 марта заявили о решении прекратить деятельность компании. Сервис каршеринга «Ситидрайв» при этом и дальше будет работать.

«Ситимобил» — сервис городской мобильности, у него несколько направлений деятельности. Это и такси, и каршеринг, и предоставление электросамокатов. Компания появилась в 2007 году, она функционировала в более чем 80 городах России.