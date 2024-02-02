Транспорт 02 февраля 2024, 11:29 Ситидрайв: 40% россиян выбирают машины с автозапуском

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Самой популярной дополнительной опцией в автомобилях россияне назвали автозапуск двигателя, без него машину не купят 40% водителей. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на совместной исследование каршеринг-сервиса Ситидрайв и аналитического агентства A2:Research.

Второе место поделили между собой обогрев лобового стекла и климат-контроль. За него проголосовали 30% участников опроса. В тройку лидеров вошел также ассистент парковки, который необходим 21% водителей.

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Кроме того, еще 19% опрошенных посчитали полезной опцией панорамную крышу и автоматическую парковку. Наконец, 17% автомобилистов уверены, что автомобилю нужен полный привод.

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