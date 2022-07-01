Системы охлаждения воздуха летом установили на Восточном и Павелецком вокзалах

В Москве и Подмосковье в последние недели установилась устойчивая жаркая погода, и в регионах принимаются меры, чтобы сделать пребывание людей на открытом воздухе более комфортным. Например, на вокзалах, где нередко приходится ждать транспорта некоторое время. На двух вокзалах — Восточном и Павелецком — установили специальные системы туманообразования, которые помогают охладить и увлажнить воздух, чтобы дышать было намного легче.

На Восточном вокзале такую систему разместили при входе. Прохладнее станет также в переходах и в самом зале ожидания — повсюду установили дополнительные кондиционеры. Кроме того, к услугам пассажиров постоянная прохладная вода из кулера. В зданиях вокзалов проводят регулярную уборку и проветривание, из-за этого пребывание пассажиров в местах ожидания транспорта становится более комфортным.

Ночью привокзальная территория и сами платформы проливаются водой. Это тоже помогает охладить поверхность и немного освежить воздух. Дело в том, что асфальт сильно раскаляется во время солнечных дней, и подобные процедуры позволяют понизить его температуру. Кроме того, каждые два часа в течение дня на вокзалах дезинфицируют все контактные поверхности.