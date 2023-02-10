Транспорт 10 февраля 2023, 09:16 Систему распознавания лиц захотели установить на пограничных пунктах России Портал госзакупок: систему распознавания лиц могут установить на погранпунктах России РИА «Новости»

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Власти собираются оснастить автомобильные пункты пропуска на российских погранграницах новой системой распознавания лиц. Такая информация появилась на портале госзакупок, заявку на это разместили в феврале. Об этом написал РБК.

Заказчиком стало ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», на работы планируется выделить 830 миллионов рублей, оборудование должны поставить до 25 ноября 2023 года.

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Системы хотят установить в Забайкальском и Приморском краях на пограничных пунктах с Китаем («Пограничный», «Краскино», «Забайкальск»), а также в Оренбургской области на границе с Казахстаном («Орск», «Маштаково», «Сагарчин») и Калининградской области на границах с Польшей и Литвой («Мамоново», «Багратионовск», «Чернышевское»). Кроме того, согласно документам, система появится в Краснодарском крае на пункте «Адлер», на границе с Абхазией.

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В техническом задании указано, что лицо водителя система должна сравнивать со всеми данными, которые хранятся в «биометрической базе данных или в определенном списке».