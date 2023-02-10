10 февраля 2023, 09:16
Систему распознавания лиц захотели установить на пограничных пунктах России
Портал госзакупок: систему распознавания лиц могут установить на погранпунктах России
Власти собираются оснастить автомобильные пункты пропуска на российских погранграницах новой системой распознавания лиц. Такая информация появилась на портале госзакупок, заявку на это разместили в феврале. Об этом написал РБК.
Заказчиком стало ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», на работы планируется выделить 830 миллионов рублей, оборудование должны поставить до 25 ноября 2023 года.
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Системы хотят установить в Забайкальском и Приморском краях на пограничных пунктах с Китаем («Пограничный», «Краскино», «Забайкальск»), а также в Оренбургской области на границе с Казахстаном («Орск», «Маштаково», «Сагарчин») и Калининградской области на границах с Польшей и Литвой («Мамоново», «Багратионовск», «Чернышевское»). Кроме того, согласно документам, система появится в Краснодарском крае на пункте «Адлер», на границе с Абхазией.
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В техническом задании указано, что лицо водителя система должна сравнивать со всеми данными, которые хранятся в «биометрической базе данных или в определенном списке».
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