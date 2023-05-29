Транспорт 29 мая 2023, 12:34 Систему оценки степени «российскости» автопрома предложили изменить «Ведомости»: Минпромторг внесет изменения в систему балльной оценки локализации автопрома Freepik

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В России решили пересмотреть систему оценки локализации автомобилей и сделать упор на источнике автокомпонентов, а не штамповке деталей кузова или покраске машин. Об этом сообщили «Ведомости».

Балльную систему ввели в 2019 году. Ее сделали индикатором «российскости» машин, которые собрали в стране, и одним из оснований участия компаний, подписавших специнвестконтракт, в госзакупках и программах поддержки спроса. Максимальное количество баллов составило семь тысяч, из которых 1,5 тысячи давали за сварку и покраску кузова, штамповку его деталей из отечественного металла.

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Два источника издания рассказали, что Минпромторг начал работать над изменениями этой системы. Чиновники решили давать меньше баллов за покраску и сварку, а больше — за локализацию компонентов.

Представители отрасли восприняли такую перспективу без оптимизма. Один из производителей сказал, что так за традиционные компоненты вместо новых отнимут тысячу баллов. Он предупредил, что из-за этого некоторые производители не смогут оформлять полное возмещение утилизационного сбора, а значит, поднимут цены на свои авто.

В октябре 2022 года начали продавать отечественный электрокар Evolute, произведенный в Липецке. Компания «Кама» анонсировала в 2025 году начало серийного выпуска другой линейки российских электромобилей — «Атом».