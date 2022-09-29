Систему электротранспорта обновят в Нижнем Новгороде | 360°

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Спецоперация
29 сентября 2022, 15:55
Украинский беспилотник сбросили на территорию Запорожской АЭС
Мир
29 сентября 2022, 15:48
Попавшие под обстрел ВСУ под Харьковом машины с беженцами имели надписи «Дети»
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Мир
29 сентября 2022, 15:36
Власти Энергодара опровергли вброс о пожаре во втором энергоблоке ЗАЭС
Общество
29 сентября 2022, 15:35
Россияне, которым положена бронь, получат удостоверение об отсрочке от призыва
Эксклюзив
29 сентября 2022, 15:32
«Укус комара». Авиация ВСУ бесполезна в сравнении с российскими военными
Общество
29 сентября 2022, 15:32
Судебные приставы Подмосковья приостановят взыскание долгов с мобилизованных жителей
Общество
29 сентября 2022, 15:32
Перечень специальностей для первичной мобилизации оказался фейком
Подмосковье
29 сентября 2022, 15:29
Детский сад в поселке Новоивановское в Одинцове построят в 2023 году
Общество
29 сентября 2022, 15:29
Алла Пугачева покинула Россию