Систему электротранспорта обновят в Нижнем Новгороде | 360°

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Систему электротранспорта обновят в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде модернизируют систему электротранспорта. На эти цели выделят более 50 миллиардов рублей. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона Глеба Никитина.

Длительность программы составит пять лет. За эти годы власти планируют заказать 170 новых вагонов и обновить около 150 километров трамвайных путей.

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«Конечно, в первую очередь будут обновляться наиболее проблемные участки. Планируем, что после модернизации инфраструктуры средняя скорость трамвая увеличится на 45%», — отметил политик.

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