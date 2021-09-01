Система беспилотников появится в Москве

Систему беспилотников будут внедрять в Москве. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин.

«Очень модная тема — беспилотники. Сегодня тестируются практически во всех видах транспорта: на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях», — сказал Собянин на II федеральном Просветительском марафоне «Новое знание». Трансляция шла на сайте мероприятия.

Градоначальник не исключил, что за беспилотниками — будущее. Тем не менее он не считает, что благодаря им ситуация на дорогах изменится в лучшую сторону. Однако в Москве такая система тестируется.

«Я думаю, что, конечно, она будет внедрена в городе», — добавил Собянин.

Также он рассказал о том, что система FacePay для оплаты проезда в московском метро начнет работать уже с 15 октября. Сейчас система внедрена лишь на трех станциях. Однако с середины октября она начнет действовать еще на трех станциях. В ноябре таким образом можно будет оплачивать проезд уже на всех станциях московский подземки.

Для ее использования надо установить тестовую версию мобильного приложения «Метро Москвы», а после регистрации загрузить фотографию своего лица в разделе FacePay.