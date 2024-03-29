Транспорт 29 марта 2024, 13:28 Синоптик Шувалов посоветовал жителям ЦФО не «переобувать» машину до конца апреля

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Жителям ЦФО не стоит торопиться менять зимнюю резину на летнюю, по крайней мере, до конца апреля. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов.

Он предупредил, что погода в центральной части России еще преподнесет сюрпризы. Поэтому всем городам, расположенным севернее Воронежа стоит потерпеть до 20-х чисел апреля, прежде чем «переобувать» авто.

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Как добавил «Взгляд», жителям южных регионов можно посетить шиномонтаж уже сейчас.

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