Синоптик посоветовал не спешить со сменой зимней резины на летнюю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Общественной службе новостей, когда автомобилистам лучше всего менять зимнюю резину на летнюю.

Вильфанд обратил внимание на то, что летняя резина приобретает свои эластичные свойства при устойчивой температуре выше пяти — семи градусов. Синоптик напомнил, что это происходит во второй половине апреля.

«Поэтому до 10 апреля я бы не советовал менять резину, потому что летняя резина при низких температурах деревенеет, сцепление дорожной поверхностью ухудшается», — заметил специалист.