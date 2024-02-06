06 февраля 2024, 18:53
Simetra: Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге по качеству общественного транспорта
Специалисты группы компаний Simetra составили рейтинг городов по качеству общественного транспорта. Четвертое место занял Нижний Новгород. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.
В список попали 100 населенных пунктов России. Эксперты оценивали физическую доступность пассажирского транспорта, а также цены, комфорт, функциональность, безопасность, устойчивость развития.
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Нижний Новгород получил 71,8 балла. В тройке лидеров оказались Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург. На пятом месте — Казань.
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