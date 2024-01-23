Транспорт 23 января 2024, 10:00 Сильный ветер вынудил развернуть 22 самолета на пути в Пулково Аэропорт Пулково: из-за непогоды 22 рейса перенаправили на запасные аэродромы Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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В Санкт-Петербурге поднялся штормовой ветер. Ночью 22 рейса перенаправили на запасные аэродромы, но к утру самолеты достигли первоначального пункта назначения. Аэропорт Пулково в своем Telegram-канале опроверг приостановку работы.

«Ночью 22 самолета, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, ушли на запасные аэродромы, все они вернулись в Пулково», — сообщила пресс-служба.

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Несмотря на непогоду, аэропорт продолжал обслуживать авиакомпании и пассажиров, приостановку работы опровергли. В пресс-службе объяснили, что решение о вылете или посадке принимали экипажи, а не воздушная гавань. Они учитывали не только метеоусловия, но и технические особенности самолетов.

Взлетно-посадочные полосы аэропорта поддерживали в нормативном состоянии, работала снегоуборочная техника. В Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании, так как по прогнозу штормовой ветер сохранится до 13 часов.

В середине января в Санкт-Петербурге после столкновения с птицей приземлился самолет авиакомпании «Ямал». Она врезалась в верхнюю часть фюзеляжа. Посадка прошла благополучно.