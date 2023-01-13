Транспорт 13 января 2023, 12:42 Сильный ветер в Санкт-Петербурге помешал самолету взлететь Самолет Санкт-Петербург — Мурманск выкатился за пределы полосы в аэропорту Пулково

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Рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск отменили из-за сильного ветра. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково, рассказали ТАСС в пресс-службе управляющей компании хаба «Воздушные ворота северной столицы».

Пилот высадил пассажиров и вызвал тягач после того, как при рулении самолет начал скользить по рулежной дорожке. Это произошло на минимальной скорости, девять километров в час. Рейс FV 6343 отложили. Людей увезли на двух перронных автобусах. Они улетят в Мурманск на резервном судне.

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В общей сложности 13 января из-за плохой погоды в аэропорту Пулково на запасные аэродромы в Москве и Архангельске отправили 13 самолетов. Они вылетят в Санкт-Петербург, как только позволят метеоусловия. В управляющей компании объяснили, что такие решения приняли с учетом технических характеристик самолетов — некоторые не смогли приземлиться из-за сильного бокового ветра.

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По информации на сайте Гидрометцентра, 13 января скорость ветра в Санкт-Петербурге составила пять метров в секунду, 14 января — шесть метров в секунду.