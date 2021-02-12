Сильный снегопад не повлиял на график движения поездов на МЖД и МЦК

Сильный снегопад, который обрушился на регион, не повлиял на график движения поездов на радиальных направлениях Московской железной дороги и МЦК. Все поезда сейчас отправляются и приходят к станциям по графику.

Уборка снега проходит в штатном режиме. Чтобы справиться с большим количеством осадков, на линии вывели максимальное количество специальной техники — 160 единиц. Речь идет о снегоуборочных, снегоочистительных и пневмообдувочных машинах. Спецтехника передвигается по региону, следуя специальному графику. Это позволяет эффективно справляться с выпавшими осадками, при этом не мешая пассажирскому движению.

Для уборки снега также привлекли примерно 10 тысяч железнодорожников — для них организовали горячее питание.

«В первую очередь ведется расчистка пассажирской инфраструктуры — остановочных пунктов, вокзальных комплексов, мостов, платформ, чтобы пассажиры могли беспрепятственно воспользоваться железнодорожным транспортом», — рассказал начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

В южных регионах, где выпал мокрый снег и дождь, дополнительно обрабатывают контактные провода от наледи. МЖД призывает автомобилистов и пешеходов соблюдать правила на объектах железнодорожного транспорта.