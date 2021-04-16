Сильные пробки вернутся в Москву в конце апреля из-за дачников

Так называемые дачные пробки возвращаются в Москву. Это произойдет в конце апреля, когда поток машин на дорогах увеличится до 3,3 миллиона в сутки. Об этом заявили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

Весь апрель в вечерние часы, по прогнозу трафик-аналитиков ЦОДД, в Москве могут быть восьмибалльные пробки. Самая сложная ситуация на дорогах сложится в последнюю неделю месяца — перед майскими каникулами.

«По дорогам города ежедневно будет передвигаться в среднем до 3,3 миллиона автомобилей, а загруженность дорог в пятницу, 30 апреля, достигнет девяти баллов», — заявили в организации РИА «Новости».

Представители ЦОДД добавили, что с наступлением тепла увеличится поток машин, которые едут за город в пятницу. Заторы на выездах из российской столицы обычно начинают образовываться с 15:00.

Чаще всего пробки возникают на Варшавском, Ленинградском, Каширском, Щелковском, Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов. А также на Волгоградском и Рязанском проспектах, на Липецкой улице.

В Центре организации дорожного движения жителям московского региона посоветовали планировать свои поездки в пятницу заранее. Лучше выезжать до 15:00 или после окончания часа пик. Другой вариант — отправляться на дачу утром в субботу.