Транспорт 08 декабря 2023, 09:23 Сильные морозы парализовали в Екатеринбурге движение трамваев Движение трамваев из-за мороза приостановили в Екатеринбурге на 2 часа РИА «Новости»

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В Екатеринбурге из-за повреждения контактной сети на два часа приостановили движение трамваев по улице Луначарского. Об этом сообщила городская администрация.

«В связи с повреждением контактной сети задержано движение трамваев № 2, 8, 14, 20,12, 21, 3, 16 маршрутов по улице Луначарского от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина в обоих направлениях», — объявила пресс-служба утром 8 декабря.

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Спустя два часа, в 08:32, стало известно о завершении ремонтных работ. Контактную сеть восстановили и запустили трамваи.

На улице 8 Марта произошла авария. Движение электротранспорта приостанавливали на полчаса. Неполадки и ДТП связаны с сильными морозами, сообщил сайт E1.RU. Ночью температура воздуха в Свердловской области опустилась до -42,8 градуса, сильней всего похолодало в Висиме. В Екатеринбурге около восьми часов утра столбик термометра показал -31,2 градуса.

Аномальные морозы до -50 градусов спрогнозировали в Иркутской области. В Тюмени из-за холода администрация отменяла занятия в школах для начальных и средних классов.