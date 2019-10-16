«Сибирь» пока не сможет воспользоваться правом на полеты в Грузию

В ведомстве пояснили, что допуск на полеты авиакомпании «Сибирь», о котором говорилось в приказе на сайте, — это право, которое есть у перевозчика.

Росавиация разрешила «Сибири» летать в Грузию Подробнее

«Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания Сибирь сможет воспользоваться этим правом», — сказал представитель Росавиации.

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились после того, как недовольные представители грузинской оппозиции устроили беспорядки из-за визита российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.

Конфликт привел к тому, что 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, по которому запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию до окончательного разрешения ситуации. Авиасообщение не восстановили до сих пор.

Сегодня на сайте Росавиации появился документ, в котором говорилось, что авиакомпания «Сибирь» получила право на полеты в Кутаиси.