Транспорт 27 февраля 2024, 13:23 Швейцарская компания Micro Mobility презентовала электрокар Microlino Lite для подростков

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В Европе накануне представили серийную версию компактного электромобиля Microlino Lite для подростков. В компании Micro Mobility Systems рассказали, что максимальная скорость машины ограничена на отметке 45 километров в час, написало издание The Verge.

Как уточнили «Известия», длина электрокара составляет 2,5 метра, а вес не превышает 600 килограммов. Разработчики оснастили машину электромотором мощностью 12 лошадиных сил.

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В некоторых европейских странах управлять такой машиной смогут подростки, достигшие возраста 14 лет и имеющие прав на управление мопедами.