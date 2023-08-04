Транспорт 04 августа 2023, 11:42 Шумозащитный экран появится между двумя станциями МЦД-1 в Москве Шумозащитный экран установят между станциями «Дегунино» и «Бескудниково» МЦД-1 в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Начались работы по установке шумозащитного экрана между станциями «Дегунино» и «Бескудниково» МЦД-1. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В столичной мэрии заявили, установка ограждений поможет не только снизить уровень шума, но и защитит квартиры от пыли и грязи и сделает жизнь местных жителей комфортнее.

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Строители уже начали готовить площадку для основных работ. С территории вывезут накопившийся мусор. Землю выровняют для устройства фундамента.

Шумозащитный экран длиной 1285 метров и высотой 4,5 метра установят на месте снесенных гаражей. Также тут сделают парковку и площадку для выгула собак. На обновленной территории появятся тротуары, кустарники и деревья, 150 фонарей и дополнительная ливневая система.

Работы завершат к концу 2023 года.

Ранее столичный дептранс сообщил об изменениях в расписании поездов на двух направлениях МЦД-1 с 5 по 7 августа.