    06 февраля 2020, 13:52

    Штрафы за украшенные гирляндами автобусы сняли в Москве

    Ольга Ситникова

    Ранее ГИБДД оштрафовала водителей и должностных лиц общественного транспорта столицы за украшение электробусов гирляндами. Однако теперь наказание отменили. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

    Информация о снятии штрафов появилась на официальной странице департамента в Twitter.

    «Вы переживали за гирлянды? Мы тоже. Так вот — вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам — нашим и производителей электробусов», — отметили сотрудники департамента.