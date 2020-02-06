Штрафы за украшенные гирляндами автобусы сняли в Москве

Информация о снятии штрафов появилась на официальной странице департамента в Twitter.

«Вы переживали за гирлянды? Мы тоже. Так вот — вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам — нашим и производителей электробусов», — отметили сотрудники департамента.