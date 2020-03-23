Штрафы за разговоры водителей по телефону посчитали недостаточной мерой
В ГИБДД решили фиксировать на видеокамеры водителей, которые разговаривают по телефону. Председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук отреагировал на подобные меры. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Телефон стал неотъемлемой частью жизни. Штрафы бессмысленны за данное нарушение, потому что они не останавливают никак от использования телефонов. Они у нас вводятся традиционно для пополнения бюджета», — отметил Форманчук.
Эксперт обратил внимание на то, что проблема с телефонами распространена во всех странах. Однако ее вряд ли удастся решить. По мнению Форманчука, лучший метод — социальная реклама.
Он добавил, что водитель, который во время движения ест, курит или говорит по громкой связи, тоже представляет опасность.