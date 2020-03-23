Штрафы за разговоры водителей по телефону посчитали недостаточной мерой

«Телефон стал неотъемлемой частью жизни. Штрафы бессмысленны за данное нарушение, потому что они не останавливают никак от использования телефонов. Они у нас вводятся традиционно для пополнения бюджета», — отметил Форманчук.

Эксперт обратил внимание на то, что проблема с телефонами распространена во всех странах. Однако ее вряд ли удастся решить. По мнению Форманчука, лучший метод — социальная реклама.

Он добавил, что водитель, который во время движения ест, курит или говорит по громкой связи, тоже представляет опасность.