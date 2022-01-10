Штрафы за превышение средней скорости вернут в России

Российских автомобилистов снова начнут штрафовать за превышение средней скорости. Меру наказания решили узаконить и прописать в новом КоАП.

Включить штрафы за превышение средней скорости вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минтрансу и Минюсту. Об этом сообщил Autonews.ru со ссылкой на переписку профильных ведомств. Изменения в КоАП должны были подготовить до 20 сентября 2021 года, но Минюст пока не публиковал последнюю официальную версию документа.

Средняя скорость автомобиля высчитывается на определенном участке дороги с помощью синхронизированных камер. За превышение этой скорости водителей штрафовали с 2013 по 2021 год. Как отметили в МВД, возвращение правил позволит добиться того, что водители будут соблюдать скоростной режим в течение длительного времени, а не только в конкретных местах. В ведомстве подчеркнули, что эффективность метода подтверждается опытом других стран.

«Например, в Великобритании достигнуто снижение количества ДТП на 16,2% благодаря применению обычных камер фиксации и на 67% из-за применения камер контроля средней скорости», — рассказали в МВД.

Как подчеркнул эксперт в области фото- и видеофиксации Григорий Шухман, с технической стороны в России уже созданы все условия для контроля средней скорости на дорогах.