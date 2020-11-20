Штрафы за превышение скорости на 1 км/ч еще больше увеличат число ДТП. Почему?

Технически отслеживать превышение скорости на один километр в час возможно. Однако эту инициативу депутата Александра Васильева вряд ли поддержат. Ведь она может привести к негативным последствиям. Такое мнение в комментарии «360» высказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Это реально [сделать]. Если у этих камер на шоссе поставить алгоритм превышения 1 км/ч, конечно, они будут штрафовать. Будут выписывать штрафы. Но количество ДТП увеличится. Люди будут ехать и постоянно смотреть на спидометр Дмитрий Славнов.

Эксперт считает, что при введении такого правила автомобилисты будут намного чаще обжаловать штрафы в судах. Дело в том, что существует погрешность приборов. То есть спидометр и камера видеонаблюдения могут зафиксировать разную скорость движения. Это особенно критично, когда речь идет всего лишь об одном километре в час.

«По мне, нештрафуемый порог в 20 километров в час вполне нормальный. Здесь и про погрешность можно забыть. Мне кажется, законопроект сделает только хуже», — уверен автоюрист.

По его мнению, идею Васильева не поддержат в Госдуме.

«Я против это как пешеход, как автовладелец и как автоюрист», — заключил Славнов.

Член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил о необходимости штрафовать водителей даже за превышение скорости на один километр в час. По его мнению, только так людей можно будет приучить к соблюдению правил. К тому же эта инициатива поможет уменьшить число ДТП, уверен депутат.