Штрафы предложили автоматически списывать со счета нарушителя ПДД

Минюст России предложил ввести упрощенный порядок взыскания штрафов с автомобилистов. Ведомство считает, что списывать деньги за нарушения ПДД нужно автоматически со счета водителя.

Замглавы ведомства Евгений Забарчук сказал, что Минюст предлагает усовершенствовать механизм «принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения».

«Исполнять указанные требования (требования об оплате штрафов — прим. ред.) предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», — сказал замглавы Минюста на Петербургском международном юридическом форуме. Его процитировал сайт Finmаrket.

Сейчас извещение о штрафах за нарушение ПДД приходят автолюбителям по почте или онлайн. С момента, когда человек получил уведомление, он должен в течение 60 дней погасить штраф. У него есть возможность заплатить только 50% от штрафа в течение первых двух недель.

В случае, когда человек вовремя не оплачивает штраф, информация о его задолженности из ГИБДД направляется в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). В суд приходят материалы административного дела по статье КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».