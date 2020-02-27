Штрафы для водителей посчитали неподъемными. Их срочно пересмотрят

Размеры штрафов за нарушение Правил дорожного движения придется пересмотреть, заявили в Минюсте. Они неподъемные. В рабочей группе при ОНФ вообще предложили радикально поменять подход к ситуации на дорогах.

«На сегодня уже совершенно точно можно сказать, что резкое увеличение штрафных санкций запросам общества не соответствует, в этом отношении проект будет изменен», — признал в ходе общественных слушаний замглавы Минюста Денис Новак. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Новака, цель нового КоАП — обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан на дорогах. Нужно развивать дорожную инфраструктуру, правильно и к месту устанавливать дорожные знаки, еще раз внимательно изучить и наконец утвердить требования к средствам видеофиксации и правилам их размещения. Кроме того, нужно упростить порядок обжалования штрафов, чтобы можно было это сделать даже с телефона.

Как рассказал «360» Петр Шкуматов, координатор рабочей группы, собравшейся по поводу нового Административного кодекса и предложенных в нем штрафов, нужно не карательные меры усиливать, не штрафы увеличивать, а кардинально менять подход к дорожной ситуации в России. Для этого в группу пришли профессионалы высочайшего класса, лучшие автоэксперты страны.

«Мы предложили вообще радикально поменять подход, чтобы ситуация на наших дорогах улучшалась, движение становилось более безопасным, и те люди, которые создают угрозу, чтобы их наказывали и контролировали. А те, что не создают угроз для других водителей, не должны подвергаться штрафам, наказаниям и другим мерам», — рассказал Шкуматов.

Рабочая группа предложила использовать в КоАП так называемый рискоориентированный подход. Он предполагает, что внимание контролирующих органов будет сосредоточено на тех водителях, которые раньше себя показали не лучшим образом.

«Проблемы не решаются путем простого линейного увеличения штрафов. От этого будет еще больше проблем, протестов и резкого негатива в отношении власти», — добавил Шкуматов.

Минюст в январе опубликовал проект нового Кодекса об административных нарушениях. В проекте документа предложено ужесточить наказание для недобросовестных водителей в пять-шесть раз. Например, штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч. Законопроект вызвал возмущение среди простых автовладельцев.