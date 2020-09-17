Штрафы для нарушителей ПДД на самокатах предложили ввести в России

Штрафы для нарушителей правил дорожного движения, которые передвигаются на самокатах, предложили ввести в России, сообщил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

«Поднимали вопрос об ответственности людей на самокатах. Ответственность за ДТП — не могу назвать, так как средства индивидуальной мобильности не относятся к транспорту — вроде пешеход, а вроде, нет», — процитировало председателя ИА Nation News.

По его словам нововведение предполагает изменение ПДД а также появление денежных наказаний. Помимо прочего, Солдунов упомянул о возможности распознавания лиц с помощью камер. Также члены общества автомобилистов предлагали ввести табло обратного времени. Такая инициатива не получила поддержки.