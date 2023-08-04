Транспорт 04 августа 2023, 21:21 Штрафы за задержки рейсов для авиакомпаний повысили Президент Путин подписал закон об увеличенных штрафах для авиакомпаний за опоздания рейсов Pxhere

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В России в четыре раза повысят штраф для авиаперевозчиков за задержку вылетов рейсов. Закон об этом подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон о повышении штрафов вступает в силу 1 апреля 2024 года. Штрафная санкция за просрочку доставки пассажира, багажа или груза авиаперевозчиком возрастет с 25 до 100 рублей с 25 рублей в час в расчете на одного пассажира.

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Пассажир вправе потребовать от перевозчика возмещения убытков за просрочку доставки его самого или багажа «в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа». Возмещаются причиненные убытки согласно российскому законодательству.

Минтранс РФ ранее в комментарии «360» опроверг сообщения СМИ о работе над введением дополнительных сборов с пассажиров для наполнения резервного фонда. Как отметили в министерстве, российские авиакомпании высказались против создания подобного фонда, ведь это противоречит основным задачам деятельности отрасли. Условий для ухудшения экономического положения авиаперевозчиков сегодня нет создавать такой фонд бессмысленно.