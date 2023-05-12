Эксклюзив 12 мая 2023, 12:49 Штрафовать на миллионы и отбирать машины. Наказание для стритрейсеров призвали ужесточить Депутат Госдумы Колунов предложил увеличить штрафы для стритрейсеров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Существующее наказание за гонки на дорогах слишком мягкое, нужно ужесточить законодательство и увеличить штрафы в несколько раз. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Московской области Сергей Колунов.

«Возможно, те законодательные инструменты, которые сейчас существуют, не работают должным образом», — сказал он.

Реклама

Штраф на сумму до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав, по словам депутата, не пугали владельцев дорогих машин. Они продолжали гонять, и такие игры на дорогах приводили к смерти людей. Поэтому Колунов предложил пересмотреть законодательство и заменить наказание на более суровое.

«Необходимо увеличить штрафы — с 10–30 тысяч до сумм в миллионах и сотнях тысяч либо с конфискацией транспортного средства», — сказал депутат.

Парламентарий предложил наряду со штрафами ввести уголовную ответственность за организацию и участие в уличных гонках, даже если никто не погиб. По мнению Колунова, это поможет обезопасить людей и добиться соблюдения режима тишины по ночам.

В России предлагали легализовать стритрейсинг и выделить отдельные площадки. Однако автоэксперт и гонщик Сергей Герваш призывал не путать спортсменов и молодежь, которая от скуки гоняла по городским дорогам, — вторые нарушали закон.