12 мая 2023, 12:49
Штрафовать на миллионы и отбирать машины. Наказание для стритрейсеров призвали ужесточить
Депутат Госдумы Колунов предложил увеличить штрафы для стритрейсеров
Существующее наказание за гонки на дорогах слишком мягкое, нужно ужесточить законодательство и увеличить штрафы в несколько раз. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Московской области Сергей Колунов.
«Возможно, те законодательные инструменты, которые сейчас существуют, не работают должным образом», — сказал он.
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Штраф на сумму до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав, по словам депутата, не пугали владельцев дорогих машин. Они продолжали гонять, и такие игры на дорогах приводили к смерти людей. Поэтому Колунов предложил пересмотреть законодательство и заменить наказание на более суровое.
«Необходимо увеличить штрафы — с 10–30 тысяч до сумм в миллионах и сотнях тысяч либо с конфискацией транспортного средства», — сказал депутат.
Парламентарий предложил наряду со штрафами ввести уголовную ответственность за организацию и участие в уличных гонках, даже если никто не погиб. По мнению Колунова, это поможет обезопасить людей и добиться соблюдения режима тишины по ночам.
В России предлагали легализовать стритрейсинг и выделить отдельные площадки. Однако автоэксперт и гонщик Сергей Герваш призывал не путать спортсменов и молодежь, которая от скуки гоняла по городским дорогам, — вторые нарушали закон.
Штрафы
Госдума РФ
ГИБДД
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