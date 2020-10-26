Парконы добавят штрафов автолюбителям

За проездом водителей по обочине Московской кольцевой дороги будут следить парконы, передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений. Они будут замечать и регистрировать и другие нарушения правил дорожного движения.

Мобильные комплексы планируется использовать везде, где нет технической возможности установить камеры. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«С помощью мобильных комплексов мы сможем бороться с нарушителями на участках, где пока технически невозможно установить камеры. Это также позволит избегать ситуаций, когда водитель, зная место установки камеры, объезжает зону контроля и затем продолжает нарушать», — сообщило ведомство. В Дептрансе пообещали, что случайных штрафов не будет, к каждому будет прилагаться видеозапись нарушения. За проезди по обочине будут штрафовать на 1,5 тысячи рублей.

Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин сообщил газете «Известия», что появится новый сценарий применения мобильных комплексов фотофиксации.

«Если паркон стоит в пробке на МКАД, а его по обочине, в нарушение требований ПДД, обгоняет машина, то производится фиксация данного события», — отметил он.

Пока за соблюдением правил следит только один паркон. Но в скором будущем на Кольцевой появятся и другие машины этого типа. Пока в ЦОДД анализирует целесообразность использования парконов на МКАД.

«Если мы увидим, что нарушителей в местах патрулирования становится меньше и безопасность дорожного движения повышается, количество парконов, контролирующих езду по обочине, будет увеличено», — рассказали изданию в центре.

В департаменте транспорта добавили, что власти намерены модернизировать парконы, чтобы они могли фиксировать и другие виды нарушений. Стационарные комплексы способны распознать 55 видов нарушений, передвижные — еще меньше. Поэтому их программное обеспечение будет доработано.