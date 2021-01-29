Водители смогут обжаловать штраф, выписанный в непогоду

В 2019 году Минтранс разработал рекомендации по использованию комплексов фото- и видеофиксации. В документе говорится, что в плохую погоду эти комплексы не должны фиксировать нарушения.

Тогда же в подразделения ГИБДД поступило указание о том, что при плохих погодных условиях инспекторы не должны выписывать штрафы по данным с автоматических камер. Речь шла о дожде, снегопаде и тумане.

Если водитель все же получил штраф, его можно обжаловать, и штраф будет отменен, следует из ответа МВД на запрос агентства.

В министерстве заявили, что «показания специальных технических средств» являются одним из доказательств по делу о нарушении ПДД. На основании этих показаний инспектор «устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения».

К специальным техническим средствам относятся стационарные и передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также другие устройства. Таким образом, сотрудник может отменить штраф, выписанный по изображению с камеры, если нарушение произошло в условиях непогоды.