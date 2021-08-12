Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали

Реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) позволит увеличить транспортные возможности Восточной Сибири, пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок. В эксплуатацию железную дорогу введут через три года.

Старт реконструкции дал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщил ТАСС.

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали», — сказал Шойгу на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМа.

Планируется отремонтировать 340 километров дороги от Улака до Февральска. Работы завершат к концу 2024 года, после чего Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сергей Шойгу отметил, что для проживания и обеспечения труда военных железнодорожников на протяжении всего участка построили современные городки.

Байкало-Амурская магистраль — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность — 4,3 тысячи километров.