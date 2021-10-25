Шкуматов высказался о повышении тарифов на платных дорогах

В Минтрансе предложили повысить стоимость проезда по платным дорогам в России. Сделать это необходимо для того, чтобы обеспечить окупаемость дорог. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов отметил, что данное нововведение может вызвать скорее обратный эффект. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Дороги конкурируют с другими способами передвижения. Если посмотреть на это предложение и посчитать, сколько будет стоить проезд до Сочи или до Крыма по новым тарифам в случае, если „Автодор“ закрутит все это дело, вы увидите, что это будет существенно дороже, чем если вы полетите туда на самолете или поедете на поезде», — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что при введении новых тарифов стоимость поездки до Крыма вместе с бензином и одной ночевкой составит 35 тысяч рублей. Туристу будет гораздо выгоднее и удобнее приобрести билет в Турцию, в all inclusive. Он отметил, что в случае слишком сильного роста цен на проезд можно столкнуться с оттоком автомобилистов. При этом объем выручки снизится.