Шкуматов предложил поменять систему техосмотра вместо ужесточения контроля

Сохранение системы технического обслуживания автомобилей и наделение дорожных инспекторов правом отбирать у водителя свидетельство о регистрации машины в случае выявленной неполадки не приведет к улучшению состояния транспортных средств. Об этом в беседе с «360» заявил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Он отметил, что сегодня процедура технического осмотра автомобиля устарела и ее нужно менять. В частности, эксперт предложил наделить правом заполнения и выдачи диагностической карты станции технического обслуживания.

«То есть я приехал, заменил масло, свечи, фильтры и заодно посмотрели ходовую, тормоза, диски, рулевое — и внесли в диагностическую карту, которую тут же мне выдали в электронном виде. Такая процедура была бы логичной и понятной», — пояснил он.

По словам Шкуматова, кроме отмены обязательного прохождения техосмотра нужно предоставить дорожным инспекторам право полностью останавливать возможность движения транспортного средства в случае выявленной даже маленькой неисправности. К примеру, если не работают световые приборы.

«Если водитель отказывается устранять неисправность и хочет и дальше ездить с неработающими фарами, с неработающими стоп-сигналами, то такие автомобили нужно удалять из общего потока», — заявил он.

«Коммерсантъ» сообщил, что МВД намерено внести изменения в законодательные акты, по которым сотрудники дорожной полиции смогут останавливать действие диагностических карт водителей за неработающие фары, тормоза, дворники или стоп-сигналы. На устранение поломки и прохождение повторного техосмотра владельцу машины дадут 72 часа. Если он не выполнит требований в установленный срок, то у него заберут свидетельство о регистрации.