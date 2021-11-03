Шкуматов объяснил, как поступать во время тотальных проверок ГИБДД

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, как стоит вести себя во время массовых проверок, анонсированных Госавтоинспекцией. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист подчеркнул, что состоять такие проверки могут из двух этапов. Первый этап будет заключать в себе проверку на трезвость с помощью алкотестера под присмотром понятых или включенной видеокамеры. По словам специалиста, в этот момент необходимо проверять документы на алкометр, например, свидетельство о поверке прибора.

Второй этап будет заключать в себе сдачу анализов в медицинском учреждении. Специалист подчеркнул, что если результаты алкотестера оказались ошибочными, водитель может потребовать освидетельствования в медучреждении. При этом сотрудник ГИБДД не имеет права отказать в такой просьбе.