Школьники из Новороссийска застряли в аэропорту Петербурга из-за ошибки

Школьников из Новосибирска не зарегистрировали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге и отправили на сутки ожидания. Об этом сообщили на сайте Транспортной прокуратуры города.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в Пулково», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, группа из восьми школьников в сопровождении учителя не смогла вылететь вечером 7 мая из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Они должны были отправиться рейсом 557 авиакомпании «Победа». Туристов перерегистрировали на самолет на 8 мая.

Транспортная прокуратура изучит все обстоятельства и примет меры при необходимости. Информация о действиях авиакомпании направлена в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

В «Победе» объяснили случившееся ошибкой агента обслуживающей компании, сообщила «Фонтанка». По заявлению перевозчика, сотрудник отказал пассажирам в регистрации из-за якобы опоздания группы. Однако лайнер улетел в Новосибирск с 11 пустыми креслами.

«Мы провели служебное расследование и видим по данным с камер видеонаблюдения, что клиенты пришли на регистрацию вовремя», — сказали в «Победе».

Школьникам и педагогу оформят полный возврат денег, учащихся бесплатно вернут в родной город ближайшим рейсом компании. Все расходы понесет агент регистрации.

«Мы сожалеем о сложившейся ситуации и уже направили претензию обслуживающей компании, обеспечивающей регистрацию в Пулково», — добавили в пресс-службе «Победы».

По данным онлайн-табло аэропорта, ближайший рейс авиакомпании в Новосибирск вылетит из Санкт-Петербурга 8 мая, в 23:25.