Школьники и студенты Подмосковья получат транспортные брелоки. Оплачивать проезд станет удобнее

Студентам и школьникам Подмосковья стали доступны транспортные брелоки «Стрелка». Их можно получить во всех МФЦ Московской области. Брелоки выпущены в лимитированном дизайне с изображением собак-космонавтов Белки и Стрелки.

Брелок учащегося и учащегося сельской местности обладает всеми преимуществами льготной пластиковой карты. Их можно будет получить в течение всего года, предварительно подав заявку через региональный портал госулуг. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

«Брелок удобен в использовании и пользуется высоким спросом у пассажиров. Его сложнее забыть дома или потерять — чаще всего он крепится к сумке или ключам. Им можно оплачивать проезд на маршрутах общественного транспорта Московской области со скидкой с учетом льготы. Это современный, удобный и безопасный инструмент оплаты проезда для школьников и студентов Подмосковья», — отметил Святослав Иванов.

Преимущества «Стрелки» не только в том, что при оплате картой снижается стоимость проезда, но и в том, что оплатить проезд можно на всех видах транспорта, а пополнить баланс карты можно в 15 разных каналах, как физических, так и дистанционных.

«Использовать брелок можно сразу после внесения 250 рублей - залоговой стоимости в личном кабинете и пополнения баланса», — рассказал генеральный директор АО «Расчетные решения» Михаил Казаков.

Он добавил, что пополнить брелок можно удаленно в мобильном приложении, на сайте, а также, воспользовавшись сервисом Сбербанк Онлайн».

Обучающийся может иметь только одну льготную карту «Стрелка» — брелок или пластиковую карту. При этом залоговая стоимость карты и брелока составляет 80 и 250 рублей соответственно.

Карты «Стрелка» льготной тарификации введены в обращение в январе 2016 года. С начала 2019 года по картам «учащегося» и «учащегося сельской местности» совершено более 29 миллионов поездок.

При оплате проезда единой транспортной картой «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действует скидка 50%, а с тридцать шестой поездки скидка на проезд составит 99%.