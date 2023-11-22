Транспорт 22 ноября 2023, 12:54 Шестой сезон аренды электросамокатов завершился в Москве Ликсутов: москвичи совершили 64 млн поездок на арендованных электросамокатах РИА «Новости»

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Шестой сезон аренды электросамокатов завершился в Москве. Пользователи осуществили на них 64 миллиона поездок. Это в два с половиной раза превысило прошлогодние показатели. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ведомстве напомнили, что в этом сезоне электросамокаты и другие устройства индивидуальной мобильности признали полноценным транспортом. В связи с этим в столице стартовала образовательная кампания по новым ПДД и открылся специализированный Ситуационный центр в рамках ЦОДД.

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«Планируем внедрить в приложениях операторов идентификацию и рейтинг пользователей, тестирование на знание правил», — рассказал глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Кроме того, в столице началось тестирование видеокамер для выявления нарушений, появилось свыше 50 новых «медленных зон» рядом с МЦК, МЦД, остановками общественного транспорта и метро. Операторы начали штрафовать за неправильную парковку самокатов.

Также операторы протестировали самокаты с компьютерным зрением, различающим разметку и объекты во время движения.

В Зеленограде и Новой Москве прошли круглые столы с жителями по вопросам разработки и улучшения сервисов аренды.

Сейчас электросамокаты отправили в сервисные центры на зимнее хранение.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин назвал преждевременным введение штрафов за пьяное вождение электросамокатов.