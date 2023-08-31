Транспорт 31 августа 2023, 19:09 Шесть дорог к дачным поселкам москвичей построят до 2025 года Заммэра Москвы Бочкарев: шесть дорог построят к дачным поселкам до 2025 года Сайт мэра и правительства Москвы

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До 2025 года построят шесть автомобильных дорог общей протяженностью около 19 километров, которые обеспечат доступ к садовым товариществам на территории Московской области. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, новые автодороги обеспечат комфортный проезд примерно 12 тысячам москвичей, проживающих в садовых товариществах.

Всего с 2011 года к садоводческим товариществам Московской области построено более 100 километров подъездных дорог, а до 2025 года планируется завершить строительство еще шести дорог. Андрей Бочкарев

Первая дорога будет вести к садовым некоммерческим товариществам «Василек», «Ромашка», «Квант-88», «Флора», «Дубовка», «Алесь-2002», «Южное», «Архангельское-1», «Архангельское-2» и «Архангельское-3» в Наро-Фоминском городском округе. Протяженность этой дороги будет более девяти километров, и она обеспечит транспортную доступность для 11 садовых товариществ и 5699 жителей, включая 3989 жителей Москвы.

Также вблизи села Нижнее Хорошово Коломенского городского округа появится дорога к СНТ «Виктория», «Океан», «Хорошово-2», «Приволье» для проживающих в них 939 человек.

В Ступине также построят подъездную дорогу протяженностью более двух километров, чтобы облегчить доступ к садовым некоммерческим объединениям «Волна-1», «Энергетик» и «Березы». Здесь же появится подъезд к 17 садовым товариществам, в которых живут 5535 человек, включая 3874 жителя Москвы.

Кроме того, планируется создание проездов к 10 дачным поселкам около Домодедова, Чехова и деревни Змеевки.

Ранее в Дзержинском отремонтировали на улице Овиновка.