31 августа 2023, 19:09
Шесть дорог к дачным поселкам москвичей построят до 2025 года
Заммэра Москвы Бочкарев: шесть дорог построят к дачным поселкам до 2025 года
До 2025 года построят шесть автомобильных дорог общей протяженностью около 19 километров, которые обеспечат доступ к садовым товариществам на территории Московской области. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, новые автодороги обеспечат комфортный проезд примерно 12 тысячам москвичей, проживающих в садовых товариществах.
Всего с 2011 года к садоводческим товариществам Московской области построено более 100 километров подъездных дорог, а до 2025 года планируется завершить строительство еще шести дорог.
Андрей Бочкарев
Первая дорога будет вести к садовым некоммерческим товариществам «Василек», «Ромашка», «Квант-88», «Флора», «Дубовка», «Алесь-2002», «Южное», «Архангельское-1», «Архангельское-2» и «Архангельское-3» в Наро-Фоминском городском округе. Протяженность этой дороги будет более девяти километров, и она обеспечит транспортную доступность для 11 садовых товариществ и 5699 жителей, включая 3989 жителей Москвы.
Также вблизи села Нижнее Хорошово Коломенского городского округа появится дорога к СНТ «Виктория», «Океан», «Хорошово-2», «Приволье» для проживающих в них 939 человек.
В Ступине также построят подъездную дорогу протяженностью более двух километров, чтобы облегчить доступ к садовым некоммерческим объединениям «Волна-1», «Энергетик» и «Березы». Здесь же появится подъезд к 17 садовым товариществам, в которых живут 5535 человек, включая 3874 жителя Москвы.
Кроме того, планируется создание проездов к 10 дачным поселкам около Домодедова, Чехова и деревни Змеевки.
Ранее в Дзержинском отремонтировали на улице Овиновка.
Дороги
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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