Транспорт 23 августа 2023, 13:09 Шесть будущих станций метро Москвы войдут в состав Троицкой линии Княжевская: Троицкая линия метро улучшит транспортную доступность для 450 тысяч москвичей РИА «Новости»

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В Москве продолжают строительство Троицкой линии метрополитена. В ее состав войдут шесть станций, которые улучшат транспортную доступность для 450 тысяч горожан. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«В состав участка продления Троицкой линии войдут шесть станций: „Сосенки“, „Летово“, „Десна“, „Кедровая“, „Ватутинки“ и „Троицк“. Проект этого отрезка новой ветки находится на финальной стадии разработки», — рассказала она.

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Станции находятся в разной степени готовности. Участок от «ЗИЛа» до «Коммунарки» улучшит не только транспортную доступность для жителей новых округов, но и всего города в целом.

Ранее москвичам сообщили, что с 26 по 28 августа на салатовой линии метро не будут ходить поезда от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». На это время пассажирам предоставят бесплатные компенсационные автобусы.