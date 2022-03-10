Шереметьево временно закроет терминал D
Аэропорт Шереметьево временно приостановит работу пассажирского терминала D с 15 марта
Международный аэропорт Шереметьево с 15 марта временно приостановит работу терминала D. Об этом сообщили на сайте воздушной гавани.
Причиной временного закрытия терминала D в Шереметьево назвали вынужденные ограничения в сфере авиаперевозок. И в целях оптимизации и концентрации работы в терминалах B и C обслуживание пассажиров в терминале D приостановят с полуночи 15 марта.
Движение на привокзальной площади терминала D и многоуровневый паркинг также закроют.
Рейсы из терминала D переведут в терминалы В и С в соответствии с графиком. Авиакомпании заранее проинформировали об изменениях.
Рейсы авиакомпаний Belavia, «Армения», Vietnam Airlines, Corendon Airlines, Korean Air, MIAT Mongolian Airlines, «Аэрофлот» (в ЕАЭС), Cham Wings Airlines, Air India, Air Serbia переведут в терминал C.
Внутренние рейсы «Аэрофлота», «России», «Победы», «Ямала», «Икара», «Северстали» и Nordwind Airlines будут обслуживаться в терминале B.
Беспилотные поезда межтерминального перехода будут курсировать круглосуточно, как обычно.
Большинство российских авиакомпаний вынужденно отказались от полетов в другие страны из-за многочисленных санкций, передавало РИА ФАН.